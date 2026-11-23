El Tren Sanitario 9 de Julio finalizó su paso por Roca con un total de 3.192 prestaciones y se prepara para iniciar una nueva etapa de atención en Allen, donde permanecerá desde este lunes hasta el viernes 27 de noviembre. La atención se desarrollará en la estación ferroviaria entre las 8 y las 16, con turnos otorgados por orden de llegada.

La formación estuvo instalada entre el 9 y el 20 de noviembre en la estación Padre Alejandro Stefenelli y se convirtió en una de las escalas con mayor demanda desde el inicio del recorrido por Río Negro. Las prestaciones abarcaron consultas médicas, estudios, trámites de documentación y asistencia social.

Con estas cifras, el operativo itinerante continúa sumando intervenciones en distintas localidades de la provincia y se consolida como una de las principales herramientas de atención territorial desplegadas durante 2026.

Oftalmología encabezó la demanda

Del total registrado en Roca, 1.890 prestaciones correspondieron al área de salud. La especialidad más requerida fue oftalmología, que concentró 688 consultas. Le siguieron fonoaudiología con 421 atenciones, odontología con 210, medicina de familia con 183 y mamografías con 122 estudios realizados.

También se brindaron servicios en obstetricia, cardiología, salud mental y radiología, además de la emisión de recetas médicas. Los números reflejan la fuerte demanda de especialidades que habitualmente requieren turnos programados o derivaciones a centros de mayor complejidad.

Más de 1.300 trámites y asistencias sociales

El Tren Sanitario también registró una importante actividad en áreas sociales y administrativas. Según el balance difundido, se concretaron 1.302 intervenciones, de las cuales 783 estuvieron vinculadas al trabajo social. A su vez, el RENAPER realizó 475 trámites de documentación, mientras que ANSES atendió 145 consultas y gestiones administrativas.

Tras finalizar su paso por Allen, la formación continuará su recorrido por el Alto Valle con una nueva parada en Cipolletti, donde permanecerá entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.