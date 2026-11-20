Cinco animales silvestres que habían terminado encerrados en jaulas dentro de una vivienda fueron retirados durante un allanamiento en Allen. Se trata de cuatro tortugas terrestres y una cotorra de color verde que estaban en el patio de una casa de calle Cerro Colorado. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 33° junto a inspectores de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro.

El operativo se realizó est amañana. Cuando el personal ingresó al inmueble, fue atendido por la propietaria, una mujer de 47 años. Durante la inspección del patio encontraron a las cuatro totugas y una cotorra distribuidas en distintas jaulas. La situación motivó la intervención de los agentes especializados, que procedieron a retirar los animales y ponerlos bajo resguardo.

No se trató solamente de retirar animales de una vivienda. La tenencia de fauna silvestre está regulada por la legislación provincial y no alcanza con mantener un ejemplar en el patio o dentro de una jaula para convertirlo en una mascota. La Ley 5796 establece un régimen de protección y control que comprende la posesión, el cautiverio, el traslado y otras actividades vinculadas con estas especies. Su tenencia debe ajustarse a las condiciones y autorizaciones de la autoridad competente.

En el caso de las tortugas terrestres, la protección tiene un peso todavía mayor. Río Negro declaró Monumento Natural a la especie Chelonoidis chilensis mediante la Ley 5834. La decisión apunta a preservar sus poblaciones y evitar que estos animales sean extraídos de sus ambientes naturales o sometidos a prácticas que comprometan su conservación. La identificación científica de los ejemplares encontrados en Allen deberá ser confirmada por los especialistas.

Después del procedimiento, los cuatro reptiles y la cotorra quedaron a cargo de los inspectores de Fauna Silvestre, que deberán evaluar sus condiciones y determinar los cuidados necesarios. También se secuestró una jaula que quedó incorporada a las actuaciones.

La diligencia fue informada a la fiscal de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. La intervención quedó documentada mediante un acta de decomiso de la Dirección de Fauna Silvestre, en la que se dejó constancia de los animales encontrados y de los elementos secuestrados.