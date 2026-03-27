Un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 22, entre Roca y Cervantes, dejó al menos dos personas heridas. El siniestro se produjo durante la jornada de este jueves, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en el tramo que conecta ambas localidades.

El impacto se registró en plena circulación sobre la ruta, generando la inmediata intervención de personal policial y de los servicios de emergencia. Los ocupantes de la moto resultaron con lesiones y fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que el conductor del automóvil también fue asistido en el lugar.

El siniestro se registró a la altura del barrio Colonia Fátima. Por causas que aún se investigan, un Fiat Cronos que circulaba en sentido Cervantes–Roca colisionó de manera semifrontal con una motocicleta de 110 CC. en la que viajaban dos personas.

El choque provocó demoras en el tránsito y obligó a desplegar un operativo de seguridad para ordenar la circulación en una de las vías más transitadas de la región. La Ruta 22 es un corredor clave para la comunicación entre el Alto Valle y el oeste provincial, por lo que cada incidente genera preocupación en la comunidad y en los organismos de control.

Desde el hospital de Roca confirmaron que ingresaron dos pacientes, ambos oriundos de Cervantes y detallaron que el joven se encontraba siendo sometido a estudios de tomografía, mientras que la mujer era evaluada mediante radiografías. La joven presenta una fractura de fémur y una lesión en el tobillo.

Personal de la Policía de Río Negro trabajó en el sitio para relevar las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades. Al mismo tiempo, se realizaron pericias para establecer la mecánica del accidente y evaluar las condiciones de la calzada.