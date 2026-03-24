Un principio de incendio generó preocupación este lunes en la zona industrial de Cipolletti, sobre calle Los Pioneros al 535, pasando Estado de Israel, frente a la Secretaría de Energía y a metros de la Ruta Nacional 22.

El foco se inició cerca del mediodía en el fondo del predio de una empresa dedicada a la construcción y venta de premoldeados de hormigón. Según se pudo reconstruir, las llamas comenzaron tras la quema de chuzos y ramas que, con condiciones propicias para el descontrol —léase: viento y material seco listo para arder—, terminaron alcanzando una hilera de álamos secos lindantes con chacras y el Canal de los Milicos.

Operarios del lugar lograron contener el avance inicial del fuego utilizando baldes de agua, en una intervención rápida que evitó mayores daños en ese momento. Posteriormente, personal de Defensa Civil se hizo presente para verificar la situación y asegurar la extinción del foco.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ya entrada la noche, pasadas las 20, el incendio volvió a reactivarse. El calor acumulado en las raíces y la vegetación facilitó que las llamas reaparezcan en el mismo sector, obligando a retomar las tareas de control.

El episodio vuelve a poner en agenda un clásico de la temporada: la combinación de restos de poda, altas temperaturas y descuidos que, en cuestión de minutos, pasan de humo leve a un problema mayor. En este caso, con final abierto hasta que el fuego quede definitivamente extinguido.