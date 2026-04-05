La investigación por el homicidio ocurrido en el barrio Antena de Zapala avanza con tres personas detenidas y la realización de pericias clave para esclarecer el hecho. La causa está a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Claudia Brazzola.

El crimen ocurrió alrededor de las 12.30, cuando, según la información preliminar, se produjo una discusión entre la víctima y un grupo de tres hombres, con uno de los cuales mantenía conflictos previos. En ese contexto, la víctima fue agredida a golpes y apuñalada, lo que le provocó la muerte.

Por el hecho, fueron detenidos tres sospechosos de entre 26 y 35 años, quienes permanecerán privados de su libertad al menos durante 24 horas, mientras se determina el grado de participación de cada uno.

La víctima fue identificada por la Policía como Cárdenas Mena Emanuel Alexander, y su fallecimiento es investigado como homicidio.

En el marco de la causa, la fiscal dispuso que se realice la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad Judicial de Neuquén, con el objetivo de establecer con precisión la causa del deceso. Se prevé que los resultados preliminares estén disponibles durante la jornada de este lunes.

Además, en el lugar del hecho trabajó personal de Policía de Neuquén, junto con peritos de Criminalística, quienes realizan las diligencias correspondientes y recaban testimonios de testigos presenciales.

La investigación continúa en curso y busca reconstruir la secuencia del ataque, determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el homicidio.