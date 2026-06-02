En medio del avance de la investigación por el crimen de Agostina Vega, la madre de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por la causa, volvió a enfrentar a los medios y dejó declaraciones cargadas de dolor. La mujer habló luego de los recientes allanamientos realizados en propiedades vinculadas a su entorno familiar y reiteró públicamente su pedido de disculpas a los familiares de la adolescente de 14 años.

Qué dijo la madre del único detenido por el crimen de Agostina Vega

“Mi hijo me defraudó”, expresó Viviana durante el contacto con la prensa. En otro tramo de sus declaraciones aseguró sentirse profundamente afectada por la situación y sostuvo que nunca imaginó verse involucrada en un hecho de estas características. La madre del acusado también manifestó su solidaridad con la familia de Agostina y señaló que atraviesa un momento personal muy difícil desde que se conocieron los detalles de la investigación.

Sus palabras llegaron en una jornada marcada por nuevos procedimientos judiciales, entre ellos un allanamiento realizado en su vivienda con participación de efectivos especializados y personal de la División Canes. La mujer afirmó que colaboró con las autoridades desde el primer momento y sostuvo que espera que la Justicia pueda esclarecer completamente lo ocurrido.

Mientras tanto, la fiscalía continúa incorporando pruebas a la causa. En los últimos días se sumaron registros de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y nuevos testimonios que buscan reconstruir los movimientos realizados por Barrelier antes y después de la desaparición de la adolescente.

El caso continúa generando una fuerte conmoción en Córdoba, donde la investigación sigue avanzando con distintas medidas judiciales orientadas a determinar las circunstancias del crimen.