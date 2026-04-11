Una investigación de casi tres meses permitió desarticular un circuito de comercialización de drogas en Zapala, con la detención e imputación de cuatro personas, el secuestro de más de dos kilos de estupefacientes y 3,5 millones de pesos en efectivo. El operativo incluyó allanamientos en viviendas y un hotel, y logró interceptar a una de las principales sospechosas cuando ingresaba a la ciudad con la sustancia destinada a su distribución en puntos de venta locales.

El comisario mayor Nelson Peralta, director de Antinarcóticos de la Policía provincial, destacó que el procedimiento fue el resultado de “una investigación meticulosa” que se extendió durante casi tres meses.

En diálogo con Pancho Casado, en Informe Semanal por AM550, el jefe policial explicó que el trabajo se inició a partir de datos sobre una mujer de 27 años que vendía estupefacientes. A partir de allí, los investigadores lograron reconstruir una red de vínculos y movimientos que derivaron en el operativo final.

Peralta precisó que la principal sospechosa, oriunda de Plottier, se encargaba de trasladar la droga hacia Zapala para su distribución en distintos puntos. “Repartía en dos bocas de expendio ahí en Zapala y llevaba para que la revendieran en esos lugares”, indicó.

Según detalló, la mujer ingresó nuevamente a la ciudad y se alojó en un hotel, lo que permitió avanzar con allanamientos simultáneos. “Cuando logramos detectar que ingresa nuevamente a Zapala, actuamos. No alcanzó a repartir nada porque la agarramos con todo lo que llevaba”, afirmó.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína “bastante pura y dosificada”, además de dinero en efectivo que superaba los 3,5 millones de pesos. “La agarramos con las manos en la masa, con todo lo que había llevado para vender”, remarcó el comisario.

Cuatro personas imputadas por comercialización

Tras los operativos, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra cuatro personas por su presunta participación en la red de narcomenudeo.

La audiencia se realizó este viernes pasado el mediodía y estuvo encabezada por la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez. Los imputados son C. J. J. C. y B. P., y las imputadas L. B. M. Q. y A. C. F. R.

De acuerdo con la investigación conjunta entre la fiscalía y la División Antinarcóticos de Zapala, entre el 17 de enero y el 9 de abril de 2026 se detectaron movimientos compatibles con la venta de droga —conocidos como “pasamanos”— en tres domicilios allanados en la ciudad.

Desde el MPF señalaron que los acusados “actuaban de manera organizada y coordinada, cumpliendo distintos roles”. En ese esquema, L. B. M. Q. tenía a su cargo el traslado de la droga hacia Zapala para su comercialización, actividad que realizaba principalmente junto a C. J. J. C., señalado como coautor.

En tanto, B. P. cumplía funciones de acompañamiento en la entrega de las sustancias, mientras que A. C. F. R. tenía un rol vinculado a la administración del dinero, tanto en la recepción de transferencias como en su resguardo.

En los allanamientos —realizados en dos viviendas particulares y en una habitación de hotel— se secuestraron $3,5 millones en efectivo, 1.030 gramos de cocaína, 1.045 gramos de cogollos de cannabis sativa, además de balanzas y teléfonos celulares.

¿Cuál es el delito?

El delito atribuido es comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas. Para L. B. M. Q. y C. J. J. C. se les imputó el rol de coautores, mientras que B. P. y A. C. F. R. fueron acusados como partícipes secundarios.

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó prisión preventiva domiciliaria por 60 días para dos de los imputados por riesgo de fuga, mientras que para los otros dos pidió la prohibición de salir de la ciudad.

La jueza de garantías Leticia Lorenzo avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión domiciliaria para los principales acusados, aunque rechazó la restricción de circulación para los restantes.