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Viernes 10 de Abril, Neuquén, Argentina
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Lucha contra el narcotráfico

Operativo en Zapala permitió detener a cuatro personas y desactivar una red de venta de droga

La investigación comenzó en enero y derivó en tres procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Detectaron un vínculo con un proveedor de Plottier.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 21:54
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Los operativos se realizaron en el centro y en barrios Don Bosco y del Alto, donde se concentraban las actividades investigadas.

Una investigación que se extendió durante casi tres meses permitió a la policía desarticular un circuito de comercialización minorista de droga en Zapala y la detención de cuatro personas. Se realizaron tres allanamientos simultáneos y se secuestró de cocaína, marihuana, además de gran cantidad de dinero y otros elementos.

La investigación se inició a mediados de enero, cuando personal de la división de Antinarcóticos detectó movimientos sospechosos en la zona céntrica de la ciudad. Tras tareas de observación y seguimiento, se determinó que una persona de Plottier supuestamente abastecía a otros involucrados de Zapala.

 

Los allanamientos abarcaron varios puntos de la ciudad

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios. Uno ubicado en la zona céntrica, apuntado como alojamiento transitorio y los otros en los barrios Don Bosco y del Alto.

Como resultado del operativo, se secuestró más de un kilo de clorhidrato de cocaína, más de un kilo de cogollos de marihuana, cinco teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, recortes, bolsas y más de 3,5 millones de pesos en efectivo.

Durante las diligencias requeridas también procedieron a la demora cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que fueron notificadas de su imputación en la causa y quedaron detenidas hasta la formulación de cargos.

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