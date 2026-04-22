La causa por la impactante persecución en Cipolletti sumó un nuevo capítulo y cambió de rumbo. Después de las primeras evaluaciones que señalaban que no había delito, desde el Ministerio Público informaron que el conductor será imputado, en una decisión que reactiva el expediente y abre la puerta a una investigación penal. Aunque se confirmó que no tenía impedimento para ver y relacionarse con su hijo, contrariamente a la denuncia de la madre que generó el operativo policial.

Esta novedad se conoció en las últimas horas, tras la repercusión que generó el caso y el seguimiento periodístico. Según pudo saber Mejor Informado, la información inicial, que daba cuenta de la inexistencia de delito, había sido aportada desde el propio ámbito del Ministerio Público, en el marco habitual de consultas a fuentes judiciales. Con el avance del análisis, ese criterio fue revisado.

En ese contexto, ahora se confirmó, de la misma manera off the récords, que sí habrá formulación de cargos. No obstante, por el momento no se precisó qué delitos se le atribuirán al conductor ni cuándo se realizará la audiencia correspondiente, por lo que se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas.

La persecución que sembró miedo

Mientras tanto, los hechos que dieron origen a la causa mantienen su gravedad. Durante la persecución, el conductor de la Toyota Hilux realizó maniobras muy peligrosas, cruzó semáforos en rojo, incluído el de la Ruta 22 y Julio Dante Salto, circuló en contramano y terminó impactando contra un patrullero y una camioneta estacionada, en una secuencia que generó preocupación por el altísimo riesgo al que estuvieron expuestos terceros y efectivos policiales.

Además, uno de los aspectos que más impacto generó fue la presencia de su hijo de 9 años dentro del vehículo durante toda la fuga. Un elemento que sumó tensión al episodio y que quedó registrado en los videos que circularon tras el hecho.

No había restricción de acercamiento

Por otro lado, también se confirmó que no existía una restricción de acercamiento vigente hacia su expareja al momento de la persecución, ya que la medida estaba vencida. Ese punto, que en un primer momento formó parte de las hipótesis, quedó descartado dentro del análisis judicial.

De esta manera, el caso que en un inicio parecía no tener derivación penal finalmente avanzará hacia una imputación formal. Con el expediente en movimiento, ahora la atención estará puesta en la calificación legal que adopte la Fiscalía y en los pasos que seguirán dentro del proceso. Se puede suponer que mínimanente lo podrían responsabilizar por daños y resistencia a la autoridad.