Se conocieron detalles de la espectacular persecución que movilizó a todas las unidades policiales disponibles en Cipolletti. Los videos del 911 RN Emergencias muestran cómo fue el seguimiento en tiempo real y cómo los patrulleros fueron cercando al conductor que escapaba con su hijo de 9 años.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permiten reconstruir el recorrido de la camioneta Toyota Hilux y la actitud desafiante del conductor que fue hizo maniobras indebidas y puso en riesgo a todos los que se le cruzaron en su camino.

Según se desprende del material, todo arrancó a las 22:58, cuando la mujer llamó desesperada al 911 mientras seguía al vehículo en su auto, un Fiat Cronos. Aunque al inicio no pudo dar mayores precisiones, el quiebre se dio cuando desde el centro de monitoreo lograron ubicar una camioneta blanca en la intersección de Ruta Nacional 22 y Julio Dante Salto.

En ese punto, la Hilux quedó claramente registrada: cruzó el semáforo en rojo, esquivó a otros autos y continuó a toda velocidad hacia el centro de la ciudad. La denunciante confirmó que se trataba de ese rodado y desde ese momento el seguimiento fue constante.

A partir de ahí, las cámaras empezaron a “marcarle el camino” al operativo. Primero fue detectada tomando General Paz hacia el oeste. Luego, en Fernández Oro y España, donde avanzó en sentido este-oeste sin bajar la velocidad.

Más adelante, en Sarmiento, las imágenes son contundentes: la camioneta dobló en contramano, obligando a otros conductores a esquivarla.

Con esa información minuto a minuto, los móviles policiales comenzaron a posicionarse en distintos puntos. La Hilux volvió a aparecer en Alem y Naciones Unidas, donde giró hacia Kennedy en sentido norte y esquivó un patrullero en plena rotonda.

En los vídeos que se conocieron, está es la parte más impactante, porque en un momento se sumaron cuatro patrulleros a la persecución por Kennedy. Para esquivar un móvil que venía de frente, giró por Quadrini hacia el oeste, siempre con las cámaras encima y con más efectivos sumándose al operativo a medida que la persecución avanzaba por distintas jurisdicciones.

En medio de la huida, el conductor perdió el control, chocó contra una camioneta estacionada y también impactó contra un móvil policial que quedó con lamparte frontal destruída.

Finalmente, cerca de las 23:15, fue interceptado en la zona de Río Negro y El Salvador. Allí terminó la fuga y el hombre fue detenido, mientras la madre llegaba al lugar para reencontrarse con el nene.

Las imágenes, que ahora salieron a la luz, muestran una secuencia cargada de tensión y permiten dimensionar el riesgo que se vivió durante esos minutos.