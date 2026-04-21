Siete minutos que te aprietan el pecho y no te sueltan: ahora se conoció el video grabado desde adentro de un patrullero que muestra, en primera persona, la persecución salvaje por Cipolletti de una Toyota Hilux en la que un hombre huía tras llevarse a su hijo de 9 años. Después de la reconstrucción inicial del hecho y de las impactantes imágenes del 911 que guiaron a los uniformados siguiendo todo en tiempo real, esta nueva grabación revela lo que faltaba: el miedo crudo dentro del móvil policial, las decisiones al límite y un final violento que por segundos no terminó en tragedia.

Si los videos del 911 RN Emergencias ya habían generado impacto, este material es otra cosa. Acá no hay distancia ni relato frío: se escucha todo. Las voces tensas, las órdenes apuradas, el nerviosismo que se mete en cada palabra. Los policías saben que no pueden fallar. Conscientes que hay un nene adentro de esa camioneta. Y eso convierte la persecución en una pesadilla que se vive segundo a segundo.

La fuga es brutal. La Hilux se mueve como si no hubiera reglas. Cruza sin frenar, dobla de golpe, invade carriles y obliga a otros conductores a esquivar lo inevitable. Desde el patrullero se percibe el vértigo real, ese que no se puede editar ni disimular. Cada maniobra es un riesgo. Cada cuadra, una ruleta.

El momento que eriza la piel llega en la rotonda de Alem y Kennedy. Un patrullero se le cruza y todo parece terminado. Pero no. En una reacción desesperada y precisa, el conductor gira de manera violenta y lo esquiva por centímetros. Es un segundo interminable. Uno de esos que quedan grabados.

Lejos de frenar, la persecución entra en su tramo más peligroso. En las calles de ripio, la camioneta directamente vuela. Rebota en cada lomo de burro, pierde estabilidad, amenaza con volcar en cualquier momento. Es una escena fuera de control. Y otra vez, el milagro: nadie se cruza en el camino.

Pero la tensión ya no da para más. En una maniobra milimétrica, un patrullero logra cerrarle el paso desde la izquierda. Sin salida, el conductor gira con desesperación hacie el otro lado y se encuentra con una camioneta estacionada. El impacto es seco, brutal, definitivo. Todo se corta en un instante.

El pedido de perdón y los llantos del nene

Lo que sigue es quizpas más fuerte que toda la persecución. Los policías bajan corriendo, sacan del vehículo al conductor. El hombre está completamente quebrado, grita pidiendo perdón como si eso pudiera retroceder lo que hizo. Y de fondo, un sonido que atraviesa todo: el llanto desgarrador del nene que permanece dentro de la camioneta.

Este nuevo video completa una secuencia que ya había estremecido a la ciudad. Primero se conoció la historia. Después, el seguimiento en tiempo real desde el 911. Ahora, la mirada desde adentro. La más cruda. La que no deja escapar nada. La que muestra que, durante poco más de siete minutos, en Cipolletti, todo estuvo al borde del desastre.