Lo alcanzó y lo apuñaló por la espalda: fue declarado responsable por el crimen en el barrio Don Bosco

Héctor Gabriel Mercado fue declarado responsable por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén. El tribunal consideró acreditado que el acusado alcanzó a la víctima cuando se retiraba del lugar y le provocó una herida de arma blanca que posteriormente le causó la muerte.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, resolvió por unanimidad declarar a Mercado responsable del delito de homicidio simple. La defensa había planteado que se trató de un caso de legítima defensa y había solicitado su absolución, una interpretación que no fue compartida por los magistrados.

La pena todavía no fue determinada. Una vez notificada la sentencia escrita, las partes tendrán cinco días para ofrecer prueba para la segunda etapa del juicio, correspondiente a la cesura. En esa instancia se discutirá la pena que deberá cumplir.

El episodio en la vía pública

Durante el juicio se analizaron testimonios, pericias y registros de dos cámaras de seguridad. De acuerdo con la valoración realizada por el tribunal, esa evidencia permitió reconstruir que Queupán había concurrido previamente al domicilio de Mercado, ubicado sobre calle Domene, en el marco de conflictos anteriores entre ambos.

Según se expuso durante el debate, alrededor de las 5 de la madrugada Queupán insultó a Mercado y arrojó piedras contra el portón de la vivienda. Una persona que lo acompañaba logró convencerlo de retirarse del lugar, por lo que ambos comenzaron a alejarse por calle Domene.

Los jueces descartaron el planteo de legítima defensa sostenido por la defensa y consideraron acreditado el delito de homicidio simple.

Cuando llegaron a la intersección con calle Olta, Mercado salió de su vivienda y fue en dirección a Queupán. De acuerdo con la acusación y la prueba considerada por los jueces, logró alcanzarlo y le provocó una herida de arma blanca en la espalda con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja.

Las cámaras de seguridad, fueron clave

Para demostrar cómo ocurrió el ataque, la Fiscalía presentó como prueba central las imágenes de dos cámaras de seguridad que registraron los momentos previos y posteriores. El tribunal destacó que en las filmaciones se observa a dos personas desplazándose por el lugar y que, posteriormente, Mercado se acerca por detrás de Queupán y le asesta la puñalada.

La prueba médica permitió establecer que el cuchillo ingresó por la espalda, debajo del omóplato derecho, y atravesó el tórax, afectando estructuras pulmonares y vasculares. El perito médico explicó que la lesión provocó una hemorragia interna masiva y que, aun si el cuchillo hubiera permanecido en el cuerpo, la probabilidad de que el desenlace fuera irreversible se ubicaba entre el 90% y el 99%.

Además de las imágenes y la prueba médica, el tribunal valoró los testimonios de personas que estuvieron en el lugar y las pericias realizadas sobre el arma y la lesión. En particular, consideró que la secuencia registrada por las cámaras no mostraba que Queupán hubiera girado o iniciado una agresión contra Mercado antes de recibir la puñalada.

El tribunal descartó la legítima defensa

A partir del análisis de la prueba, los tres jueces concluyeron que correspondía declarar a Mercado responsable por homicidio simple y descartaron el planteo de legítima defensa formulado por la defensa.

La decisión adoptada este miércoles establece la responsabilidad penal de Mercado, pero todavía resta determinar la sanción que deberá cumplir. Para ello, el mismo tribunal realizará una próxima audiencia en la que se discutirá y fijará la pena correspondiente por el delito por el que fue declarado responsable.