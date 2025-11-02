Prisión preventiva para el acusado de matar a Cristian Queupan en el barrio Don Bosco

La Justicia de Neuquén formuló cargos y dictó prisión preventiva contra un hombre acusado de asesinar a Cristian Alejandro Queupan, en un hecho ocurrido ayer por la madrugada en el barrio Don Bosco de la capital provincial.

La audiencia se desarrolló este domingo al mediodía en la Ciudad Judicial, donde la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, imputó al sospechoso —identificado como H.G.M.— por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía del Neuquén, el crimen ocurrió cerca de las 5 de la mañana del viernes 1 de noviembre, en la esquina de Olta y Domene, en el barrio Don Bosco.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Queupan se dirigió hasta la vivienda del acusado, con quien mantenía conflictos previos, y comenzó a insultarlo y arrojar piedras hacia su casa. En ese momento, un amigo que lo acompañaba lo convenció de retirarse. Sin embargo, mientras ambos se alejaban por calle Domene, el acusado saltó el portón de su casa, lo persiguió y lo alcanzó en la esquina, donde le asestó una puñalada en la espalda con un cuchillo de gran tamaño.

La herida le provocó lesiones pulmonares y vasculares, ocasionándole la muerte en el lugar a raíz de un shock hipovolémico. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Inaudi sostuvo que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa.

El juez de garantías que presidió la audiencia avaló la acusación y la medida cautelar, estableciendo un plazo de investigación de cuatro meses y dictando prisión preventiva por el mismo período.

El Ministerio Público Fiscal continuará con la recolección de pruebas, pericias y testimonios para consolidar la acusación de cara al juicio.