Este jueves se llevó a cabo la primera jornada del juicio por la muerte de un hombre en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén. La víctima murió tras haber sido apuñalada por la espalda luego de una discusión con un vecino.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi sostuvo que H.G.M. persiguió y apuñaló por la espalda a Cristian Alejandro Queupán durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025, en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén.

Cómo fue la persecución y muerte

Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, relató que la víctima concurrió al domicilio de H.G.M., ubicado sobre calle Domene, en el marco de conflictos previos entre ambos.

Fue alrededor de las 5 cuando insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la vivienda, hasta que una persona que la acompañaba logró convencerla para retirarse del lugar. Cuando Queupán y su acompañante se alejaban por calle Domene y llegaron a la intersección con Olta, H.G.M. salió de su vivienda, saltó el portón de ingreso y, tras alcanzarlo, le asestó una puñalada en la espalda con un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros de hoja.

La lesión penetró el tórax y afectó estructuras pulmonares y vasculares, provocándole una hemorragia interna masiva y la muerte pocos minutos después.

Las pruebas que se presentarán y las penas que pedirían

Inaudi adelantó que durante el debate declararán personas que presenciaron los momentos previos y el ataque. También prestarán testimonio efectivos de la Policía que intervinieron en las primeras diligencias y personal de Criminalística.

A eso se sumarán las declaraciones de profesionales que realizaron la autopsia y distintas pericias, además del trabajo de integrantes de la División Homicidios, que relevaron testigos y cámaras de seguridad.

La fiscal destacó que el hecho quedó registrado por cámaras que el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, podrá observar.

Con la prueba que se produzca, pedirá que H.G.M. sea declarado penalmente responsable como autor del delito de homicidio simple (artículos 79 y 45 del Código Penal).

En contraste, la teoría del caso de la defensa es que H.G.M. lesionó de muerte a Queupán, pero que actuó para defenderse de una agresión, a partir de un conflicto entre las familias de ambos.

El juicio continuará mañana y los próximos días, hasta que se termine de producir la prueba y el tribunal se expida respecto de la responsabilidad penal.