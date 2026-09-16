La aparición de nuevas especies exóticas en comercios de Neuquén volvió a encender las alertas de las autoridades de Fauna. El hallazgo de otros animales durante un allanamiento en un comercio del microcentro de la ciudad se suma a una serie de procedimientos vinculados con la presunta comercialización ilegal de ejemplares.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, explicó que ya son siete los erizos rescatados en distintos procedimientos. Uno de ellos, además, nació mientras permanecía bajo resguardo en la oficina de Fauna, luego de que una de las hembras llegara preñada.

El funcionario reconoció que el hallazgo de estos animales representa una novedad para la provincia, justamente porque no se trata de una especie habitual en la región. “No es un animalito común en la zona. La verdad que fue una novedad para todos en la mañana, cuando llegaron los chicos y se encontraron con otro más”, señaló.

El riesgo de introducir especies exóticas

Lagos remarcó que el principal problema no está solamente relacionado con la tenencia o comercialización de estos animales, sino también con las consecuencias que puede generar la introducción de especies exóticas en ambientes donde no son originarias. Según explicó, algunos ejemplares pueden adaptarse a las condiciones locales y terminar generando problemas de sobrepoblación.

“Por ahí el caso del erizo es un animal que se le tarda en invierno, porque vive alrededor de los 20, 24 grados, de ahí para arriba. Entonces por ahí en esta zona puede ser problemático, pero más al sur capaz que ya el frío no lo dejaría adaptarse”, explicó.

Sin embargo, advirtió que existen otras especies que sí pueden encontrar condiciones para reproducirse y establecerse en la región. En ese sentido, mencionó como antecedentes los problemas actuales con animales como los conejos y los jabalíes, cuya presencia y expansión están asociadas, según indicó, a introducciones ocurridas en distintos momentos.

El director provincial de Fauna también señaló que existe una preocupación sanitaria. “Hay animales que transmiten enfermedades”, afirmó, y sostuvo que por ese motivo las autoridades mantienen controles sobre el ingreso y la comercialización de especies que no son propias del territorio.

Un nuevo allanamiento en el microcentro

El procedimiento realizado este martes 16 de septiembre se originó a partir de una investigación por la presunta comercialización ilegal de erizos. El operativo fue llevado adelante por la División Delitos Ambientales, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén.

Durante el allanamiento en el comercio del microcentro neuquino fueron secuestrados un erizo africano, un ratón ruso, tres hámsters, un cobayo y siete axolotes exóticos. También se incautaron peceras, jaulas y distintos elementos destinados al mantenimiento de los animales, además de medicamentos, antiparasitarios, alimentos y productos de higiene animal cuya comercialización no estaba permitida.

secuestraron otro erizo y ya son siete los ejemplares

La intervención se realizó en el marco de una investigación por presuntas infracciones a las leyes nacional N.º 22.421 y provincial N.º 2.539, vinculadas con la conservación de fauna silvestre y exótica. Tras el procedimiento se labró un acta de infracción por posesión y comercialización de fauna silvestre y exótica, mientras que las autoridades quedaron a cargo del resguardo de las especies incautadas.

Lagos explicó que este tipo de operativos forman parte de un trabajo conjunto entre distintas instituciones. “Es un procedimiento de una investigación que lleva adelante la Policía Ambiental”, indicó, y agregó que durante este año ya se realizaron alrededor de diez procedimientos relacionados con espacios donde se comercializan ilegalmente animales de distintas especies.

Animales trasladados en termos, botellas y hasta carteras

El funcionario describió además las distintas modalidades utilizadas para trasladar animales de manera clandestina. “Llega con el contrabando, contrabando en barco. Puede venir hasta en cartera de alguna señora, a veces”, sostuvo Lagos durante la entrevista.

Según explicó, uno de los principales focos de tráfico está relacionado con aves y reptiles. Los animales pueden ser trasladados en recipientes de uso cotidiano, como termos y botellas, en condiciones que dificultan su detección y que pueden representar un riesgo para los propios ejemplares. “Tenemos a veces procedimientos que traen pajaritos dentro de termos de mate. Pajarito adentro de termos”, contó.

“Los llevan en termos, los llevan en botellas de agua, de café. Como sea. Por eso la verdad que es un trabajo que hacen tanto los guardafaunas como la Policía, minucioso, porque hay que estar muy, muy atentos”, agregó.

Para Lagos, el combate contra estas prácticas requiere tanto controlar la legalidad de la comercialización como prevenir posibles consecuencias sanitarias y ambientales. “El tráfico de fauna silvestre es el cuarto delito a nivel mundial”, afirmó, al remarcar la necesidad de reforzar el trabajo coordinado entre los organismos.

La diferencia entre tener un animal y comercializarlo

Lagos también explicó que la situación legal no es la misma para una persona que tiene uno de estos animales como mascota que para quien los comercializa. “No son una mascota porque justamente no tienen instinto, distinto de lo que puede tener un gato o un perro”, sostuvo.

Según detalló, una persona que tiene un ejemplar puede enfrentar una infracción por tenencia ilegal, mientras que la venta de estos animales constituye una situación diferente y puede derivar en una denuncia ante la Fiscalía. “El que lo tiene por ahí está en una contravención y el que está vendiendo está en un delito”, resumió.

El objetivo de los procedimientos, explicó el funcionario, es comenzar a controlar y sancionar la circulación ilegal de fauna silvestre y exótica. “Fue tomar entre todas las instituciones un trabajo en equipo. No solo la sanidad, sino obviamente la ilegalidad del tráfico de lo que sea fauna silvestre, poder empezar a controlarlo y a castigarlo de alguna manera”, afirmó.

Los erizos quedaron bajo resguardo

Los animales rescatados son derivados a espacios donde pueden recibir atención especializada. En el caso de las especies exóticas, la Dirección Provincial de Fauna mantiene un convenio con la Fundación Bubalcó para su cuidado y recuperación.

“Nosotros tenemos un convenio con la Fundación Bubalcó. Así que estas especies exóticas están ahí al cuidado de la fundación, con los mejores cuidados y con los veterinarios”, explicó Lagos.

El funcionario destacó el trabajo conjunto con la institución, que funciona como centro de traspaso y recuperación para distintos ejemplares. “Bubalcó está operando como un centro con nosotros, como un centro de traspaso y de recuperación, en algunos casos”, señaló.

Entre los antecedentes mencionó la recuperación de un águila y de un cóndor que fue liberado a comienzos de este año. “La verdad es que con nosotros vienen trabajando bastante bien”, concluyó Lagos, mientras continúa la investigación para determinar el origen y las condiciones en las que eran mantenidos los animales encontrados en el comercio neuquino.