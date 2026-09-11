Una familia de erizos africanos compuesta por un macho, una hembra y tres crías fue rescatada por la Policía de Neuquén durante un procedimiento judicial realizado esta semana en la capital provincial. Los animales, considerados fauna exótica, eran presuntamente ofrecidos a la venta a través de redes sociales.

La investigación estuvo a cargo de la División de Delitos Ambientales, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales (DPyLE). Según informaron fuentes oficiales, las actuaciones comenzaron luego de detectar publicaciones en internet donde se promocionaban los ejemplares.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar la vivienda desde la que se realizaban los ofrecimientos. Con los elementos reunidos, se dio intervención a la Justicia, que autorizó un allanamiento concretado durante la mañana del jueves.

Durante el procedimiento, los policías observaron a una joven que trasladaba una cría de erizo dentro de una caja de cartón, situación que permitió avanzar con las actuaciones y el secuestro de los animales.

Rescataron cinco ejemplares y quedaron bajo control veterinario

Como resultado del operativo fueron incautados los cinco erizos africanos y una jaula utilizada como refugio para los animales. Tras el procedimiento intervino personal de Guardafaunas de Neuquén, que tomó intervención en el resguardo de los ejemplares.

Los animales fueron examinados por un veterinario del área de Bienestar Animal del municipio, quien constató que se encontraban en buenas condiciones generales de salud.

Luego de la revisión, los ejemplares quedaron bajo custodia de Guardafaunas, mientras continúan las actuaciones administrativas derivadas del caso.

Multas por tenencia y comercialización de fauna exótica

Las autoridades labraron actas de infracción contra los responsables por la presunta tenencia y comercialización de fauna exótica sin autorización ni documentación respaldatoria.

De acuerdo con el parte oficial, los involucrados deberán afrontar las sanciones económicas previstas por la normativa vigente. La investigación permitió desarticular una presunta actividad de comercialización ilegal de especies exóticas y poner a resguardo a los animales antes de que fueran vendidos.