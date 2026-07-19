Vecinos del barrio Parque Este, en Cutral Co, difundieron una alerta preventiva ante la denuncia de casos de envenenamiento de perros en la zona de calle Meri Menuco, donde, según aseguraron, varios animales habrían resultado afectados tras consumir alimentos encontrados en la vía pública.

La advertencia fue impulsada por residentes del sector, quienes solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución para proteger a las mascotas mientras se esclarece lo ocurrido.

Entre las principales recomendaciones, pidieron evitar que los perros ingieran alimentos encontrados en la calle, mantenerlos bajo supervisión durante los paseos y dar aviso inmediato si se detectan comidas u objetos sospechosos que puedan representar un riesgo para los animales.

Además, recordaron que, ante la sospecha de un envenenamiento, es fundamental trasladar de inmediato a la mascota a un médico veterinario y realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades para que el hecho pueda ser investigado.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el origen de los presuntos envenenamientos ni se reportaron personas identificadas como responsables. Mientras tanto, los vecinos insisten en mantener la vigilancia y actuar con precaución para evitar que más animales resulten afectados.