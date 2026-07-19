Una pareja oriunda de Centenario protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 22, a unos 20 kilómetros de Plaza Huincul, durante la mañana del sábado 18. Como consecuencia del accidente, una mujer sufrió una fractura de cráneo y permanece internada en terapia intensiva en un centro de salud de Neuquén.

El siniestro ocurrió cuando ambos viajaban en una Ford Ranger y, por causas que aún se intentan determinar, la conductora perdió el control del vehículo, que terminó volcando a un costado de la calzada.

Automovilistas que transitaban por el lugar asistieron a los ocupantes hasta la llegada de los equipos de emergencia. La mujer presentaba, además de la fractura de cráneo, diversos golpes y fue trasladada inicialmente a un hospital de la zona, desde donde posteriormente fue derivada a la ciudad de Neuquén para realizarle estudios de mayor complejidad.

Según trascendió, debido a la gravedad de las lesiones, la paciente permanecía internada en terapia intensiva. En tanto, su esposo, que viajaba como acompañante, sufrió únicamente un corte en la frente y no presentaba heridas de consideración.

La camioneta resultó con importantes daños materiales y fue retirada del lugar por una grúa, que la trasladó hasta una dependencia policial. Las autoridades trabajan para establecer las causas que originaron el vuelco.