Un incendio consumió una vivienda ubicada en el barrio Bardas Rojas, al noreste de Plottier, durante el mediodía del sábado 18 de julio. El siniestro movilizó a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, además de personal policial y de Defensa Civil.

De acuerdo con el informe oficial, el alerta ingresó a las 12:13, momento en el que Bomberos recibió el aviso y despachó los móviles 15 y 21 hacia el lugar.

Al arribar, los equipos constataron que el fuego se había propagado de manera generalizada dentro de la vivienda. Según se informó, al momento del incendio no había personas en el interior del inmueble.

Minutos después se presentó el propietario de la casa, mientras los bomberos continuaban con las tareas para controlar y extinguir las llamas.

En el operativo también participaron efectivos de la Comisaría 46 y personal de Defensa Civil de Plottier. Hasta el momento no se informaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el incendio.