Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, junto a efectivos de Comisaría 52° y con colaboración de la UESPO, llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio del barrio Del Alto de Centenario, en el marco de una investigación judicial.

El procedimiento, realizado con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén, arrojó resultado positivo.

Qué pasó durante los allanamientos en Centenario

Durante la diligencia fueron identificados los moradores y dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, fueron demoradas por encontrarse vinculadas a la causa.

Como resultado del allanamiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y dos picanas eléctricas de color negro, elementos considerados de interés para la investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en agosto en la Comisaría 52°, por un hecho relacionado con lesiones y amenazas agravadas, ocurrido en el mismo sector de la ciudad.

El procedimiento permitió avanzar en la investigación y poner a disposición de la Justicia elementos que serán analizados como parte de las actuaciones.