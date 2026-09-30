¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Amenazas y lesiones

Allanamiento en Centenario: dos demorados tras encontrar armas de fabricación casera y picanas

Los operativos se dieron a partir de una denuncia realizada en agosto por amenazas y lesiones, en el mismo sector de la ciudad.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 17:18
PUBLICIDAD
Identificaron a los moradores y dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, demorados por estar vinculados a la causa.

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, junto a efectivos de Comisaría 52° y con colaboración de la UESPO, llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio del barrio Del Alto de Centenario, en el marco de una investigación judicial.

El procedimiento, realizado con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén, arrojó resultado positivo.

Qué pasó durante los allanamientos en Centenario

Durante la diligencia fueron identificados los moradores y dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, fueron demoradas por encontrarse vinculadas a la causa.

Como resultado del allanamiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y dos picanas eléctricas de color negro, elementos considerados de interés para la investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en agosto en la Comisaría 52°, por un hecho relacionado con lesiones y amenazas agravadas, ocurrido en el mismo sector de la ciudad.

El procedimiento permitió avanzar en la investigación y poner a disposición de la Justicia elementos que serán analizados como parte de las actuaciones.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD