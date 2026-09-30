Persecuciones, allanamientos y armas de guerra: un fuerte despliegue para esclarecer los robos en Mari Menuco

El hallazgo de un UTV Polaris permitió a la Policía avanzar sobre una investigación por una serie de robos registrados en viviendas del barrio La Península, en inmediaciones del lago Mari Menuco. El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad chilena de 37 años y fue detectado por un oficial de civil en Balsas de las Perlas. El hecho desencadenó una serie de procedimientos que permitieron recuperar otros elementos sustraídos y secuestrar armas de fuego.

La investigación estaba a cargo de efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, que trabajaban sobre los robos cometidos en viviendas de veraneo de la zona. Según explicó el comisario mayor Sergio Llaytuqueo, director de Delitos, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, los hechos se registraron entre el 25 y el 31 de agosto y afectaron a nueve viviendas que denunciaron haber sido saqueadas durante ese período.

“Fue una seguidilla de hechos, de entraderas en estos barrios de veraneo que están en la ribera del lago Mari Menuco”, explicó Llaytuqueo en declaraciones a la radio, al describir el inicio de la pesquisa, que se apoyó en distintos datos y registros fílmicos obtenidos pese a la distancia y la amplitud geográfica de la zona.

El seguimiento al UTV Polaris y la persecución

El avance clave se produjo el domingo por la tarde-noche, cuando un oficial jefe de Robos y Hurtos divisó un vehículo que circulaba por Balsas de las Perlas y pidió refuerzos para iniciar un seguimiento discreto. “Cuando van a proceder a la identificación de este vehículo, dan aviso al personal de Comisaría 82 de Perla”, relató el comisario, y agregó que el conductor del UTV Polaris advirtió que estaba siendo seguido y comenzó una huida.

Los efectivos lograron detener al sospechoso, un hombre de 37 años, de origen chileno, quien quedó demorado y vinculado a la investigación. “Esto da origen a una serie de procedimientos, con distintas intervenciones policiales, todo llevado a cabo por la investigación del Departamento de Delitos”, señaló Llaytuqueo.

En el interior del UTV se encontró además una mochila que, según la Policía, pertenecía a otros ocupantes que lograron escapar del lugar. Dentro de ella había una pistola Glock calibre 9 milímetros, un arma utilizada por grupos especiales de las fuerzas de seguridad, que fue secuestrada junto con el vehículo.

El procedimiento permitió establecer además que el vehículo había sido sustraído en uno de los robos investigados en La Península. La incautación del rodado y del arma dio paso a nuevas medidas para intentar determinar la participación de otras personas y recuperar más elementos provenientes de los robos.

Encontraron un cuatriciclo

Horas después, alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, personal de la Comisaría 18 interceptó otro vehículo en el barrio Z1 de la ciudad de Neuquén: un cuatriciclo de más de 400 centímetros cúbicos. El conductor, un joven de 24 años, intentó escapar, pero finalmente fue demorado y los investigadores determinaron que el rodado también había sido sustraído en La Península.

Con los elementos reunidos durante esos procedimientos, el personal de Robos y Hurtos solicitó nuevas órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas el lunes en distintos puntos de la ciudad. Los operativos se realizaron en dos domicilios de Neuquén, uno en Villa Ceferino y otro en Valentina Norte Rural, donde se secuestraron elementos vinculados con la investigación.

Entre los objetos encontrados apareció una antigua ametralladora identificada como una “165”, según explicó Llaytuqueo, que no tenía municiones y cuya capacidad de funcionamiento deberá determinarse mediante una pericia. El arma tenía una inscripción de Aviación Naval Argentina y, de acuerdo con el comisario, se trata de “un arma de guerra” que resultaba particularmente llamativa por sus características.

Durante los allanamientos también secuestraron un kit que permite transformar un arma corta en un formato similar al de un arma larga, aunque en este caso no estaba completo y contaba con un cargador, además de municiones para pistolas Glock con capacidad para cargar alrededor de 30 disparos. “Lo que encontramos acá fue un kit en el que el arma corta se pone y parece un arma larga, un arma de mediano alcance”, detalló el director de Delitos.

La Policía recuperó además distintos elementos que habían sido denunciados como robados en las viviendas de La Península, entre ellos un traje de neoprene y una caña de pescar. Los investigadores continúan vinculando los objetos encontrados con los distintos hechos registrados entre el 25 y el 31 de agosto, mientras se aguarda el resultado de las pericias.

La causa continúa con análisis de evidencia

En relación con la situación judicial de los sospechosos, Llaytuqueo indicó que al hombre que conducía el Polaris y tenía en su poder la pistola Glock se le formularon cargos en Río Negro y se le dictaron cuatro meses de prisión preventiva por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego. El comisario agregó que Leuno también registra antecedentes por encubrimiento y que la persona que circulaba en el Polaris cuenta con otras causas de similares características.

La investigación, sin embargo, todavía no terminó con los allanamientos, ya que los investigadores levantaron evidencia digital que ahora deberá ser descargada y analizada. “Ahora viene la parte del análisis técnico, porque en estas incursiones también se ha levantado evidencia digital”, explicó Llaytuqueo, quien señaló que el objetivo es realizar una reconstrucción hacia atrás para determinar cómo se desarrollaron los hechos y qué participación tuvo cada involucrado.

El director de Delitos destacó además el trabajo que viene realizando el personal policial sobre este tipo de investigaciones y aseguró que existe una presencia sostenida en las zonas afectadas. “Venimos investigando fuerte, avanzando toda la semana, haciendo novedades y resultados”, afirmó.