Cuatro allanamientos por una causa de abuso de arma y lesiones: secuestraron municiones, droga y celulares

El viernes 25, personal policial de las comisarías Quinta, 49° y 52°, junto a efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, DEMOSE y UESPO, llevó adelante cuatro allanamientos en el marco de una causa por lesiones y abuso de arma de fuego.

La investigación se originó a partir de un hecho registrado durante este mes en la calle Honduras al fondo, donde se denunció un episodio que derivó en actuaciones judiciales y tareas investigativas para identificar a los presuntos involucrados.

Según la información oficial, una persona fue individualizada y quedó vinculada a la causa que se encuentra bajo investigación.

Cogollos de marihuana y una balanza de precisión, incautados por la Policía de Neuquén - Foto: Centenario Digital

Allanamientos por abuso de arma: qué secuestró la Policía

Durante los procedimientos, los efectivos hallaron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se secuestraron municiones de varios calibres y vainas servidas.

El detalle incluye ocho cartuchos calibre 22, tres proyectiles del mismo calibre, tres municiones calibre 38, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, seis calibre 45 y dos vainas correspondientes a calibres 9 milímetros y 38.

Además, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares marca Samsung y otros tres Motorola, que podrían aportar información relevante para el avance de la pesquisa.

Intervino Antinarcóticos por el hallazgo de cocaína y marihuana

Uno de los hallazgos que modificó el alcance del operativo fue la detección de sustancias estupefacientes en los domicilios allanados.

De acuerdo con la información policial, se encontraron 44 gramos de cocaína y 36 gramos de marihuana distribuidos en envoltorios, por lo que fue necesaria la intervención del personal del Departamento Antinarcóticos.

A partir de este procedimiento, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la droga secuestrada, mientras la investigación principal por lesiones y abuso de arma continúa bajo la órbita judicial.