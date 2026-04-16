El Ministerio Público Fiscal de Córdoba ordenó una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la capital provincial en el marco de una investigación por amenazas de ataques en colegios, que derivó en la identificación de un menor de 13 años.

Las actuaciones comenzaron tras la detección de un mensaje que circulaba en un grupo de WhatsApp, donde jóvenes hacían referencia a un posible hecho de violencia armada en un establecimiento educativo. A partir de esa denuncia, se activaron los protocolos de seguridad. Los procedimientos fueron llevados adelante por la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba, donde se logró el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

"Diferenciar entre una travesura y situaciones complejas"

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el menor identificado formaba parte del grupo en el que se difundían los mensajes y advirtió que también estaría vinculado a otro grupo relacionado con un caso en la ciudad de San Cristóbal.

“Ante la gravedad del contenido y el riesgo potencial para la comunidad educativa, se actuó de manera inmediata”, señalaron las autoridades, que remarcaron la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde el Gobierno provincial alertaron sobre la viralización de este tipo de contenidos en entornos digitales y la facilidad con la que pueden escalar. “Hay que diferenciar entre quienes creen que es una travesura y situaciones más complejas”, sostuvo Quinteros.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas, mientras se analiza el material secuestrado para determinar el alcance real de la amenaza y la posible participación de otros involucrados.