La comunidad educativa de Aluminé atraviesa horas de fuerte conmoción tras la aparición de una amenaza en el interior de un establecimiento escolar, en un contexto marcado por episodios similares registrados en otras ciudades de la región y bajo la sospecha de una posible vinculación con un reto viral difundido en redes sociales.

El hecho se conoció este miércoles en el Centro Provincial de Educación Media (CPEM) N° 14, donde fue hallada una inscripción intimidatoria en el baño de varones durante el turno tarde. El mensaje, según trascendió, guarda similitudes con advertencias de violencia armada detectadas recientemente en otras instituciones educativas de la provincia, lo que encendió la alarma entre directivos, docentes y familias.

El episodio se suma a una seguidilla de situaciones registradas en las últimas horas en distintas localidades como Centenario, Piedra del Águila, Cutral Co y Cipolletti, donde también se reportaron amenazas o mensajes de características similares en ámbitos escolares. En algunos casos, las advertencias obligaron a activar protocolos preventivos y a reforzar la presencia policial en los establecimientos.

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Fuentes vinculadas a la investigación no descartan que los hechos puedan estar relacionados entre sí y analizan la posible influencia de un desafío viral que circula en redes sociales, el cual incitaría a realizar amenazas falsas en escuelas como forma de generar alarma. Si bien esta hipótesis aún no fue confirmada oficialmente, gana fuerza ante la simultaneidad y el patrón repetido de los mensajes.

Frente a este escenario, las autoridades del CPEM N° 14 se realizó una reunión urgente con el personal docente, con el objetivo de evaluar la situación, revisar los protocolos de seguridad y definir si están dadas las condiciones para el normal dictado de clases.

“Es una situación que no podemos dejar pasar. Encontrar este tipo de mensajes en un espacio escolar rompe con la tranquilidad de todo el pueblo”, señalaron allegados a la institución, reflejando el clima de preocupación que atraviesa a la comunidad de Aluminé.

Mientras tanto, desde organismos educativos y las fuerzas de seguridad trabajan en la articulación de medidas preventivas y en la investigación de los hechos. Con estas acciones buscan llevar tranquilidad a las familias y evitar que este tipo de episodios siga propagándose.