El Departamento Delitos Económicos de la Policía de Neuquén realizó este jueves 25 de junio dos allanamientos en la ciudad de Neuquén capital, en el marco de investigaciones por presuntas estafas.

Como resultado de los procedimientos, una mujer fue demorada, se secuestraron elementos considerados de interés para una causa por defraudación mediante el uso de una tarjeta de compra y también fue recuperado un Fiat Cronos que tenía pedido de secuestro por una investigación judicial iniciada en Mendoza.

Ambas causas continúan bajo investigación judicial. Los elementos secuestrados serán incorporados a los expedientes para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El primer allanamiento surgió por compras no autorizadas con una tarjeta

La primera investigación comenzó tras la denuncia de una mujer mayor que detectó movimientos bancarios irregulares y consumos que aseguró no haber realizado.

A partir del análisis de registros bancarios, cámaras de seguridad y tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a la presunta responsable.

Durante el allanamiento, la sospechosa fue demorada y la Policía secuestró elementos de interés para la causa, que ahora serán analizados por la Justicia.

Un Fiat Cronos era buscado por una causa iniciada en Mendoza

El segundo procedimiento fue realizado por exhorto judicial solicitado desde Mendoza.

La investigación está relacionada con una presunta estafa en la comercialización de un automóvil. El operativo se concretó en el barrio Atahualpa, donde los efectivos encontraron y secuestraron un Fiat Cronos requerido por la Justicia mendocina.

El vehículo fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del juzgado que lleva adelante la investigación.

La coordinación entre provincias permitió avanzar en la investigación

Los procedimientos muestran la articulación entre la Policía de Neuquén y la Justicia de Mendoza, una modalidad cada vez más frecuente en investigaciones por delitos económicos que involucran operaciones comerciales realizadas entre distintas jurisdicciones.

La utilización de exhortos judiciales permite ejecutar medidas procesales fuera de la provincia donde se originó la causa, facilitando el recupero de bienes y la obtención de pruebas.

El crecimiento de las estafas mantiene en alerta a los investigadores

Las investigaciones por estafas digitales, fraudes bancarios y comercialización irregular de vehículos se incrementaron en los últimos años, impulsando una mayor especialización de las áreas de Delitos Económicos.

Entre las modalidades más frecuentes aparecen:

Compras con tarjetas sustraídas o clonadas.

Comprobantes de transferencias falsificados.

Venta de vehículos con documentación irregular.

Fraudes mediante billeteras virtuales.

Estos delitos suelen requerir análisis de movimientos financieros, registros telefónicos, cámaras de seguridad y pericias informáticas para reconstruir las maniobras.