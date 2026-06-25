Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia I logró recuperar un automóvil que era intensamente buscado en el marco de una causa por presunta estafa que tramita en la provincia de Neuquén. El vehículo fue hallado en la ciudad de Cipolletti, en la vecina provincia de Río Negro y fue trasladado a Senillosa..

Cómo dieron con el vehículo buscado por la Justicia neuquina

La localización del automóvil fue el resultado de diversas tareas de investigación desarrolladas por la Policía del Neuquén. A raíz de lo investigado, los efectivos lograron establecer que el vehículo se encontraba en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

Una vez confirmada su ubicación, la Policía del Neuquén coordinó un operativo conjunto con personal de la Oficina de Investigaciones de Cipolletti. Se realizaron las diligencias correspondientes y se logró el secuestro y la verificación del automóvil que era buscado.

Tras el procedimiento, el vehículo fue trasladado a la Comisaría 11 de Senillosa, donde quedó a resguardo y a disposición de la Justicia. Ahora la causa continuara con las actuaciones previstas.

La investigación es impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Neuquén. A partir de la localización y puesta a resguardo del automóvil hallado en Cipolletti, buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta maniobra denunciada. También se intentará dilucidar la eventual responsabilidad de todas las personas involucradas.