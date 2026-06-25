Lo detuvieron en un control en Las Lajas, llevaba marihuana, le secuestraron el auto y quedó imputado

Un operativo preventivo realizado por la División Tránsito Rural de Las Lajas terminó con el secuestro de cannabis, elementos vinculados a su consumo y un automóvil que presentaba distintas infracciones. Todo fue en el marco de los controles que la Policía del Neuquén desarrolla de manera habitual en dicha localidad del oeste provincial.

El procedimiento en el que se detuvo a un conductor con marihuana en Las Lajas

El operativo se llevó a cabo en la intersección de la avenida Julio A. Roca y calle Islas Malvinas, donde los efectivos policiales realizaban controles vehiculares e identificación selectiva de personas con fines preventivos. Según informó el jefe de la División Tránsito Gustavo Daniel Herrera, durante la inspección de uno de los automóviles un efectivo observó un frasco que contenía una sustancia sospechosa.

A partir de esa situación se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención personal especializado. Tras las pruebas de rigor, se confirmó que se trataba de 6,8 gramos de flores de cannabis.Durante el procedimiento también fue secuestrado un molinillo, elemento habitualmente utilizado para triturar la planta antes de su consumo.

La Policía de Neuquén logró incautar 6,8 gramos de flores de cannabis en el operativo realizado en Las Lajas - Foto: Policía del Neuquén.

Qué medidas dispuso la Fiscalía

La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial intervino de manera inmediata. Las autoridades intervinientes dispusieron la notificación de la imputación al ciudadano involucrado. Luego, el involucrado recuperó la libertad, mientras continúa el proceso correspondiente.

En paralelo, el vehículo inspeccionado fue secuestrado preventivamente debido a diversas infracciones detectadas por el personal policial durante el control. Herrera destacó que estos procedimientos forman parte de una política permanente de prevención que se desarrolla tanto dentro de Las Lajas como en las rutas nacionales que atraviesan esa zona de la provincia de Neuquén.

Un molinillo utilizado para el consumo de cannabis fue secuestrado por la Policía en el operativo de Las Lajas - Foto: Policía del Neuquén

Además, el jefe de la División Tránsito explicó que en los operativos suelen detectarse infracciones relacionadas con la falta de documentación obligatoria, ausencia de seguro, fallas en las condiciones de seguridad vehicular y el incumplimiento de normas de tránsito.

El despliegue contó también con la colaboración de otras fuerzas de seguridad con presencia en la región como la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en el marco de acciones coordinadas para reforzar la prevención del delito y la seguridad vial.