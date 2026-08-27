La Policía de Neuquén realizó este jueves dos allanamientos junto con la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y la Municipalidad de Neuquén, orientado a garantizar el cuidado responsable y la protección de los animales no humanos.

El operativo fue por un presunto caso de maltrato animal y participó la División Delitos Ambientales, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron poner a resguardo a dos perros que se encontraban en condiciones que requerían una inmediata intervención y asistencia.

Cómo fueron los operativos: un demorado por actitud hostil con la policía

En uno de los domicilios, ubicado en el barrio Melipal, los efectivos identificaron a tres personas mayores de edad y constataron la presencia de un perro avanzada edad, que presentaba un delicado estado general y una condición corporal significativamente baja, por lo que se dispuso su inmediato resguardo.

En tanto, durante el segundo allanamiento, se identificó a un morador mayor de edad y se constató la presencia de una perra mestiza que tampoco contaba con las condiciones básicas de cuidado ni con registro de un plan sanitario.

Personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén colaboró en ambos procedimientos y llevó adelante el resguardo y traslado de los animales, que quedaron a disposición de la Subsecretaría de Ciudad Saludable y Bienestar Animal, organismo que estará a cargo de brindarles la atención y los cuidados necesarios.

Durante el segundo allanamiento, un hombre mayor de edad fue demorado luego de adoptar una actitud hostil y antagonista hacia el personal policial y municipal que intervenía en el procedimiento de resguardo del animal.

Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Neuquén

En Neuquén existen distintos canales para denunciar situaciones de maltrato o crueldad animal. Las denuncias pueden realizarse mediante la app AMVOZ, ante el Ministerio Público Fiscal o en una comisaría.

La denuncia tiene carácter penal y permite que las autoridades evalúen si corresponde una intervención judicial, una actuación del área de Bienestar Animal u otras medidas de protección.

Ante un caso ocurrido dentro de una propiedad privada, además, se recomienda no ingresar al domicilio ni intervenir por cuenta propia, sino aportar a las autoridades la mayor cantidad posible de información sobre el lugar y la situación denunciada.