La agrupación de rescate animal Garraypatanqn atraviesa una situación económica complicada y lanzó un pedido urgente a la comunidad: necesita reunir fondos para afrontar una deuda veterinaria que ya supera el millón de pesos.

El grupo se formó el 30 de diciembre de 2024, cuando varias amigas que ya colaboraban con diferentes organizaciones dedicadas al rescate animal decidieron crear su propio espacio.

Desde entonces, aseguran haber concretado más de 200 rescates y adopciones, acompañando a perros y otros animales abandonados o enfermos durante todo el proceso, desde la atención veterinaria y los hogares de tránsito hasta la búsqueda de una familia definitiva.

La agrupación reconoció que el trabajo también implica enfrentarse a situaciones difíciles. “A veces llegamos a tiempo y otras veces no, y eso es doloroso, pero siempre luchamos hasta el final y buscamos todas las alternativas para curarlos”, señalaron.

En los últimos meses, varios de los animales rescatados llegaron en grave estado de salud y necesitaron internaciones, estudios de distinta complejidad, resonancias y tratamientos prolongados. Esos gastos se fueron acumulando y hoy la deuda supera el millón de pesos, repartida entre tres veterinarias.

Si bien Garraypatanqn recibe donaciones y realiza distintas iniciativas para juntar dinero, como rifas y venta de budines, explicaron que lo recaudado ya no alcanza para cubrir las cuentas pendientes.

Por eso, recurrieron nuevamente a la solidaridad de la comunidad para poder saldar la deuda y, de esa manera, continuar asistiendo y rescatando a los animales que lo necesitan.

Cómo colaborar

Quienes quieran ayudar pueden realizar una donación al alias garraypatanqn, a nombre de Camila Hidalgo. También es posible colaborar comprando los budines que vende la agrupación.

Además, a través de @garraypatanqn comparten diariamente las historias de los animales rescatados, su evolución, los tratamientos que atraviesan y la búsqueda de familias para quienes todavía esperan un hogar.