Allanaron 12 viviendas y detuvieron a 12 personas en Cuenca XV de Neuquén

Doce personas fueron detenidas tras un amplio operativo contra el narcomenudeo realizado en el barrio Cuenca XV de Neuquén capital. La Policía provincial llevó adelante 12 allanamientos con la participación de alrededor de un centenar de efectivos y secuestró droga, armas de fuego, dinero, vehículos y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

El procedimiento fue realizado el 27 de agosto alrededor de las 21 y se extendió durante aproximadamente cinco horas. Como resultado, además de las 12 detenciones, se dispuso la clausura preventiva de una vivienda ubicada en el sector.

Entre los elementos secuestrados se encontraron 123,05 gramos de clorhidrato de cocaína y 79,40 gramos de cannabis sativa, además de semillas de marihuana y seis balanzas. Los investigadores también encontraron más de $8,4 millones, junto con dólares estadounidenses y pesos chilenos.

El operativo permitió además retirar de circulación cinco armas de fuego y municiones, además de seis vehículos y teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las distintas medidas relacionadas con la causa.

La investigación había comenzado el 12 de mayo de 2026, a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. En ese momento se inició una pesquisa sobre una familia que era sospechada de dedicarse a la comercialización de estupefacientes.

A partir del trabajo de los investigadores, se relevaron distintos presuntos puntos de venta ubicados en el Oeste de la ciudad y se avanzó en la identificación de una estructura familiar que, según la hipótesis investigativa, estaría vinculada con el tráfico de sustancias.

Con la información reunida durante la investigación, la Justicia autorizó los 12 allanamientos que finalmente se concretaron en Cuenca XV. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la división Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Los elementos encontrados serán ahora analizados dentro de la causa para determinar el rol que habría cumplido cada una de las personas involucradas y establecer el alcance de la presunta organización dedicada a la comercialización de drogas.

El operativo forma parte de las investigaciones que lleva adelante la Policía provincial en materia de narcomenudeo, con intervención de la Justicia y de las unidades especializadas en delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.