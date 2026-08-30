Detectaron a cuatro conductores alcoholizados durante controles en Centenario

Cuatro conductores alcoholizados fueron detectados durante un operativo de tránsito realizado en la madrugada de este domingo en Centenario. Los controles se concentraron sobre calle Belgrano, en el Casco Viejo de la ciudad, y terminaron además con el secuestro de los cuatro vehículos.

El procedimiento se desarrolló entre las 2 y las 5 de la madrugada, en las intersecciones de Belgrano con Antártida Argentina y Marcial Bravo. Del operativo participaron inspectores municipales de Tránsito, efectivos de la Comisaría Quinta, personal de la División Tránsito Villa Obrera y agentes de Seguridad Vial.

Durante las tareas de control, los agentes realizaron distintos test de alcoholemia y detectaron cuatro conductores que circulaban alcoholizados. El registro más elevado alcanzó los 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, según informaron las autoridades.

Además de los resultados positivos, el procedimiento terminó con cuatro vehículos secuestrados y un total de 12 actas contravencionales labradas durante las horas en las que se extendió el operativo.

Los controles habían sido reclamados por vecinos de la zona debido a situaciones que, según señalaron, se repiten principalmente durante los viernes, sábados y domingos por la madrugada. Entre los motivos de preocupación aparecen los ruidos generados por vehículos con escapes libres y la circulación a alta velocidad sobre calle Belgrano.

A partir de estos reclamos, las autoridades anticiparon que los operativos se intensificarán durante los fines de semana y continuarán de manera conjunta entre el municipio y las fuerzas de seguridad.

El jefe de Tránsito Villa Obrera, comisario Héctor Valdéz, explicó que el refuerzo de los controles también responde a la necesidad de prevenir situaciones vinculadas con el incremento del movimiento vehicular durante las madrugadas, especialmente ante la proximidad de la Primavera.