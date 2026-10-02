La investigación por la muerte de la mujer que fue encontrada durante la madrugada de este viernes en un canal del barrio Calderón, en San Martín de los Andes, sumó en las últimas horas una nueva medida judicial.

Según informó el portal Realidad Sanmartinense, por orden de la Fiscalía de turno, personal policial del grupo GEOP realizó un allanamiento en una vivienda vinculada a la víctima, como parte de las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió antes de que la mujer fuera encontrada en el curso de agua.

De acuerdo con la información publicada por el medio local, durante el avance de la investigación los efectivos pusieron el foco en el entorno cercano de la mujer y, particularmente, en su pareja. En ese contexto se llevó adelante la diligencia judicial.

Una vez finalizado el allanamiento, la Fiscalía de turno dispuso la detención de la pareja de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La detención se produjo en el marco de la investigación y no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal.

Uno de los elementos que también será analizado es un teléfono celular que fue encontrado en el lugar donde apareció la mujer. El dispositivo podría aportar información sobre sus últimas horas.

Durante el avance de la investigación los efectivos pusieron el foco en el entorno cercano de la mujer y, particularmente, en su pareja. En ese contexto se llevó adelante la diligencia judicial. Una vez finalizado el allanamiento, la Fiscalía de turno dispuso la detención de la pareja de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Uno de los principales elementos que espera la investigación es el resultado de la autopsia al cuerpo de la mujer. El estudio forense será fundamental para establecer la causa de muerte y aportar información que permita reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

La mujer había sido encontrada durante la madrugada, completamente sumergida en un canal de la zona del barrio Calderón. Personal policial logró retirarla del agua y solicitó asistencia médica. Minutos después, profesionales del SIEN constataron su fallecimiento.

La Justicia continúa con las medidas destinadas a reconstruir las circunstancias del hecho y determinar cómo la mujer terminó dentro del canal.

El resultado de la autopsia, el análisis del teléfono celular y las demás diligencias ordenadas por la Fiscalía serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso.