Durante la madrugada de este viernes se conoció que encontraron a una mujer sin vida en un canal de agua en San Martín de los Andes, en inmediaciones al barrio Calderón.

Fue encontrada cerca de la 1 de la madrugada, luego de que personal policial fuera requerido por una situación de emergencia en la zona. Según se supo, una mujer se había presentado pidiendo ayuda.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron hacia la zona indicada, un canal con mucho caudal de agua, donde observaron la presencia de una persona dentro, en inmediaciones a una vivienda.

La mujer estaba completamente sumergida en el curso de agua y sin movimiento. Debido a la fuerza de la corriente y ante el riesgo de que el cuerpo fuera arrastrado, procedieron a retirarla del canal.

Una vez fuera del agua, el personal policial constató que no presentaba pulso y solicitó de inmediato la presencia de asistencia médica y del área judicial.

Minutos después arribó una ambulancia del SIEN, quienes constataron el fallecimiento de la mujer.

El procedimiento quedó a cargo del área judicial de la Comisaría 23ª de San Martín de los Andes, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento se desconoce su identidad y el lugar se encuentra completamente vallado para hacer las tareas judiciales y pericias correspondientes.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que se trasladará el cuerpo a Neuquén para realizar la correspondiente autopsia y que luego de eso se conocerá cuál fue la causa de muerte.