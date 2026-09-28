El femicidio de Estefanía Civardi llegará finalmente a juicio por jurados en Bariloche. Rubén Emerson Marín, exintegrante de la Policía de Río Negro, está acusado de haberla asesinado de un disparo con su arma reglamentaria y deberá enfrentar el debate entre el 26 y el 30 de octubre.

Según la acusación de la Fiscalía, el crimen ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025, en la vivienda de Civardi. La hipótesis sostiene que Marín utilizó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó un disparo a corta distancia que provocó la muerte de la mujer.

La Fiscalía, representada por Sofía Ocampo y el fiscal jefe Martín Lozada, sostiene además que el crimen ocurrió en el marco de una relación de noviazgo reciente y dentro de un contexto de violencia de género. Por eso acusa a Marín de un homicidio agravado por el vínculo, por violencia de género y por el uso de un arma de fuego, una calificación que contempla prisión perpetua.

La etapa previa al juicio ya terminó y la prueba fue admitida. Entre los elementos que llegarán al debate hay pericias forenses, estudios balísticos y genéticos, análisis de celulares y comunicaciones, cámaras de seguridad, inspecciones en la vivienda y una reconstrucción del hecho. La querella adhirió a la acusación y a la prueba presentada por la Fiscalía, mientras que la defensa cuestionó el planteo sobre el contexto de violencia de género y pidió, de manera subsidiaria, el sobreseimiento.

Marín seguirá detenido durante el juicio. El juez Sergio Pichetto extendió la prisión preventiva hasta que finalice el debate, luego de que la Fiscalía planteara que continúan los riesgos procesales y que existe una elevada expectativa de pena. También se evaluará que permanezca alojado en Bariloche, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Ahora será un jurado popular el que deberá escuchar a los testigos, peritos y a las partes y analizar toda la prueba durante cinco días. El jurado estará integrado por 12 titulares y al menos cuatro suplentes, con paridad de género, mientras que un juez técnico tendrá a su cargo explicar las reglas jurídicas y, si existe un veredicto de culpabilidad, determinar posteriormente la pena que corresponda. El debate comenzará el 26 de octubre y será una instancia clave para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada en la casa de Estefanía Civardi.