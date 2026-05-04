Dos menores, un taxi lde Neuquén y una mochila con droga: la postal que dejó un operativo en Allen expone una trama inquietante que va más allá de un simple control. Una pareja de adolescentes de 15 y 16 años, fue sorprendida con marihuana y alcohol en plena vía pública, en un episodio que terminó bajo la órbita de la Justicia Federal.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, en el puente de calle Bahía Blanca sobre el Canal Principal de Riego, un punto donde se realizaban controles vehiculares. Allí fue detenido un taxi Fiat Cronos que de Neuquén. Lo que parecía un procedimiento más terminó revelando una escena cargada de tensión.

Dentro del vehículo viajaban dos adolescentes, de 15 y 16 años. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas no fue solo su edad, sino lo que llevaban consigo: bebidas alcohólicas y un fuerte olor a marihuana que impregnaba el habitáculo. Una combinación que abrió interrogantes de inmediato.

A partir de esa sospecha, se avanzó con la revisión de sus pertenencias. En la mochila de la joven apareció una bolsa con cogollos de marihuana. El dato fue contundente: 48 gramos de sustancia perfectamente embalada, una cantidad que activó la intervención de la Justicia Federal en el marco de la Ley 23.737.

El caso quedó en manos del fiscal federal Matías Zanona, quien dispuso además la participación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La presencia de menores en una situación de este tipo obligó a encarar el hecho desde un abordaje más amplio, que no se agota en lo penal.