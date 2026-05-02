Un peligroso delincuente, condenado por homicidio, fue recapturado este sábado en la ciudad chubutense de Trelew, luego de permanecer prófugo durante casi dos meses. Se trata de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, quien fue detenido durante un procedimiento llevado adelante por efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) en el marco de una causa por hurto agravado.

Fuga de película: Cárdenas escapó tras una sesión con la psicóloga

El hombre cumplía una pena de 15 años de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego cuando, en marzo, logró evadir a la custodia durante una salida autorizada. Según se informó, Cárdenas se arrojó desde un primer piso y luego escapó en una motocicleta, en un movimiento que, de acuerdo a las autoridades, habría sido planificado previamente.

Investigación y operativo: el rol de la DPI y el GEOP

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.señaló que Cárdenas contaba con apoyo externo. Los dichos del funcionario chubutense refuerzan la hipótesis de que la fuga fue premeditada.

En el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad manejaban información sobre posibles domicilios donde podría ocultarse. Con esos datos, se realizaron allanamientos en los que intervino el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), logrando la detención inmediata del acusado.

Próximas audiencias judiciales tras la recaptura

Tras su captura, Cárdenas será trasladado para participar de las audiencias correspondientes, donde deberá dar explicaciones sobre su fuga y situación judicial actual.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de la recaptura, no solo por el avance en la causa, sino también por el alivio que representa para los familiares de la víctima.