Persecución de película: intentó fugarse en un Corolla, cruzó una chacra y terminó reducido por la Policía

Un joven de 24 años quedó detenido en General Roca luego de una persecución que se inició sobre la Ruta Nacional 22 y se extendió por distintas calles de la ciudad. El procedimiento lo encabezó el Cuerpo de Seguridad Vial con apoyo de la Comisaría 3°, en pleno Alto Valle de Río Negro.

Cerca del mediodía del viernes, los efectivos detectaron un Toyota Corolla negro sin patente e intentaron frenarlo para identificar al conductor. El hombre aceleró y escapó. Desde ese momento, los patrulleros iniciaron un seguimiento que avanzó por varios sectores urbanos.

Durante la fuga, el automovilista realizó maniobras bruscas y cruzó distintas arterias. Incluso ingresó a una chacra para intentar perder a los móviles. En ese trayecto, puso en riesgo a un efectivo, lo que derivó en el uso del arma reglamentaria por parte del personal policial.

Intentó escapar por una chacra

La persecución continuó hasta la zona de calle Nahuel Huapi. Allí, los efectivos lograron interceptar el vehículo y reducir al sospechoso. El hombre presentaba una herida y fue trasladado al hospital local bajo custodia. En paralelo, los agentes secuestraron el Toyota Corolla involucrado. También realizaron un rastrillaje en el área donde se desarrolló la fuga.

Durante ese relevamiento, el personal encontró un revólver en las inmediaciones, elemento que quedó incorporado a la investigación. El Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para relevar pruebas.

Desde la fiscalía interviniente dispusieron la imputación del conductor y avanzan con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el episodio.