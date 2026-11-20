Un allanamiento por una causa de amenazas con armas en el barrio Quinta 25, al norte de Roca, terminó con un hallazgo que cambió el eje del procedimiento: los policías encontraron cocaína compactada de máxima pureza que estaba escondida en la propiedad. La sustancia podría haberse convertido en cientos de dosis destinadas al mercado del narcomenudeo local. Por el hallazgo intervino la Justicia Federal y una persona terminó detenida.

El operativo se realizó durante la mañana, por orden de la Justicia provincial, como parte de una investigación por amenazas y desobediencia. El objetivo era encontrar armas de fuego y otros elementos relacionados con la causa. Para ingresar a la vivienda intervino el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que garantizó las condiciones de seguridad para el desarrollo del allanamiento.

Pero mientras revisaban el inmueble en busca del armamento, los efectivos encontraron algo que no formaba parte del objetivo inicial: cocaína compactada, escondida dentro de la propiedad. Se trataba de un ladrillo compacto de una sustancia blanca, cuyo hallazgo obligó a dar intervención a personal especializado.

En el lugar trabajó Toxicomanía de la Policía de Río Negro, que realizó las actuaciones correspondientes. Con las pruebas químicas de retferencia, hicieron los respectivos test que arrojó resultado positivo para cocaína de máxima pureza. La investigación sumó así un nuevo capítulo, esta vez relacionado con la posible circulación de estupefacientes en el mercado ilegal de la ciudad.

El fiscal Federal de General Roca, Matías Oscar Zanona, tomó intervención y dispuso la detención de una persona, que quedó a disposición de la Justicia Federal.

Dea cuerdo con la poca información que se conoció de manera extraoficial, la cocaína secuestrada representa cientos de dosis que podrían haber terminado en el circuito del narcomenudeo local. Un negocio ilegal que encuentra en cada punto de distribución una vía para acercar droga a los consumidores de la ciudad.