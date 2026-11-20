A horas de la final de la Copa Sudamericana que Boca jugará este sábado frente a Atlético Mineiro, Gendarmería Nacional encontró numerosas camisetas del Xeneize entre las 1.102 prendas deportivas falsificadas que secuestró en un depósito de encomiendas de Bariloche. La mercadería fue valuada en más de $17,5 millones y apareció durante un procedimiento que inicialmente buscaba detectar explosivos o pirotecnia.

La postal futbolera apareció en medio de un procedimiento que terminó con un importante secuestro. Entre las prendas deportivas truchas había numerosas camisetas de Boca, justo cuando miles de hinchas esperan la final continental frente al conjunto brasileño. La coincidencia le agregó un ingrediente particular a un operativo que terminó exponiendo un cargamento de ropa falsificada en plena ciudad cordillerana.

Sin embargo, el hallazgo no fue producto de un operativo específico contra la venta de indumentaria trucha. Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche, con apoyo técnico del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos, realizaban un control preventivo en un depósito de una empresa de encomiendas. Con autorización del Juzgado Federal de Garantías, abrieron distintas cajas y bolsas que estaban almacenadas en el lugar.

Gendarmería realizó un operativo en búsqueda de pirotecnia y encontró ropa trucha

En principio, los uniformados buscaban descartar la presencia de material pirotécnico o explosivo, que su uso está especialmente prohibido en la ozna cordillerana patagónica. Pero la inspección terminó con un resultado completamente diferente: encontraron indumentaria deportiva apócrifa y dieron intervención a la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

El inventario permitió dimensionar el volumen del cargamento. En total había 1.102 prendas: 378 pantalones cortos, 352 remeras, 251 pantalones largos, 101 camperas y 20 buzos. La valuación oficial alcanzó los $17.560.000, una cifra que refleja la dimensión económica del material que terminó incautado.

Pero detrás de las camisetas de Boca y del resto de la indumentaria aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿quién había enviado la mercadería y quién debía recibirla? Gendarmería no informó el origen de los paquetes, la identidad de sus destinatarios ni si existía algún circuito de comercialización detrás del cargamento. Tampoco precisó cuáles eran las otras marcas deportivas falsificadas.

Con intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche, se realizaron las actuaciones correspondientes y se secuestró la totalidad de las prendas, que quedaron a disposición de la magistratura interviniente. Por ahora, el procedimiento permitió sacar de circulación más de mil artículos apócrifos, pero dejó abierto el interrogante sobre el recorrido que debía completar esa mercadería.