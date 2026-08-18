La situación que terminó en una agresión

Una docente del CPEM N.º 68 de Villa La Angostura fue agredida por una alumna durante el turno tarde del martes, luego de detectar que la estudiante se encontraba fumando -presuntamente- marihuana dentro de uno de los baños de la institución.

La docente intervino ante la situación y, en ese contexto, se produjo la agresión física. Según fuentes de la comunidad educativa, recibió golpes de puño.

Según informó Diario Andino, a partir de fuentes de la institución, el episodio derivó en una intervención institucional y en la activación de los mecanismos previstos para este tipo de situaciones.

La docente fue golpeada y tuvo que recibir atención médica en el hospital local. Foto: Archivo

La docente tuvo que recibir atención médica

Luego de la agresión, la docente se dirigió al hospital local, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Posteriormente realizó una exposición del hecho. La situación quedó bajo intervención de los organismos educativos correspondientes.

Fuentes de la institución señalaron que no existen antecedentes recientes dentro del colegio de un episodio de estas características.

El impacto que dejó la agresión

Además de las lesiones físicas, la docente quedó afectada por lo sucedido.

“No solo por los golpes, sino que está realmente mal por todo lo sucedido”, expresaron.

El episodio involucró una presunta situación de consumo de marihuana dentro de la escuela y una agresión física contra una integrante del cuerpo docente.

El episodio ocurrió en el CPEM 68 de Villa La Angostura durante el turno tarde. Foto: Facebook

El CPEM activó los mecanismos institucionales

Tras el episodio, las autoridades del CPEM 68 difundieron un comunicado dirigido a las familias en el que confirmaron que se había producido una situación de “especial gravedad” que involucró a docentes y estudiantes.

“Ante lo sucedido, desde la institución se han puesto en marcha las acciones correspondientes y se está trabajando de manera responsable y articulada para abordar la situación, procurando el cuidado y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa”, dijeron desde el colegio.

Además, la escuela informó que trabaja con los estudiantes mediante espacios de reflexión y acompañamiento para abordar lo ocurrido y fortalecer las pautas de convivencia.

“Escuela y familias tenemos un papel fundamental en el cuidado, en la prevención de situaciones de violencia o riesgo y en la transmisión de pautas de respeto, diálogo y convivencia”, expresaron desde la institución.

El caso continúa siendo abordado por las vías institucionales correspondientes, con intervención del Consejo Provincial de Educación.