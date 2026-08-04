Una mujer señalada por su presunta participación en una serie de robos a vehículos en San Martín de los Andes fue demorada en Villa La Angostura tras una investigación llevada adelante por la Policía del Neuquén. Al momento del procedimiento, viajaba acompañada por sus hijas menores de edad.

La vincularon con robos en San Martín de los Andes y la detuvieron en Villa La Angostura

Los hechos comenzaron a investigarse luego de que durante la semana pasada se radicaran varias denuncias por robos en automóviles estacionados en distintos sectores de San Martín de los Andes. A partir de esos episodios, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur analizaron registros fílmicos y reunieron información para determinar el modus operandi utilizado por los autores.

Entre las hipótesis de trabajo, los investigadores analizaron la posible utilización de inhibidores de señal para facilitar la apertura de vehículos. Con el avance de las tareas investigativas y el monitoreo de cámaras de seguridad, se logró establecer coincidencias entre los distintos hechos denunciados.

Los pesquisas detectaron la reiterada presencia de un Volkswagen Fox blanco en los lugares y horarios donde ocurrieron los robos. Con esa información, se inició un seguimiento del rodado y se reconstruyó parte de su recorrido.

Una vez identificadas las características y el dominio del vehículo, los datos fueron distribuidos a distintas dependencias policiales de la provincia. El operativo dio resultados el domingo, cuando efectivos de Villa La Angostura informaron la localización y demora de la conductora.

Efectivos de Villa La Angostura localizaron el Volkswagen Fox blanco e identificaron a la sospechosa - Foto: Policía del Neuquén

Qué elementos encontraron dentro del Volkswagen Fox blanco

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, que identificó a los ocupantes del vehículo y concretó el secuestro preventivo del automóvil. Durante la requisa, los uniformados encontraron elementos que habían sido denunciados como sustraídos en causas radicadas en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes.

Según informaron fuentes policiales, las personas identificadas fueron notificadas de las actuaciones judiciales correspondientes y quedaron supeditadas a las causas en trámite.

La investigación continúa bajo intervención judicial para determinar la posible vinculación de los involucrados con otros hechos denunciados en la región. Desde la fuerza destacaron que el intercambio de información entre las delegaciones de San Martín de los Andes y Villa La Angostura fue clave para avanzar en el esclarecimiento de los casos y recuperar elementos de interés para la causa.