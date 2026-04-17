Un alumno amenazó a docentes en una escuela de Aluminé: allanaron su casa y secuestraron un arma

El Ministerio Público Fiscal secuestró una pistola, cargadores y municiones en la vivienda de un adolescente de Aluminé que había realizado amenazas contra docentes, en las que hacía referencia al uso de un arma de fuego. El joven es menor de 18 años y, por su edad, no puede ser imputado penalmente.

La investigación fue impulsada por el fiscal Marcelo Jofré a partir de denuncias realizadas por personal de la institución educativa, quienes alertaron sobre expresiones preocupantes del estudiante tanto dentro del aula como en otros espacios escolares.

Ante la gravedad de los dichos, la fiscalía solicitó de manera urgente un allanamiento en el domicilio del adolescente para verificar la posible existencia de armas. La medida fue autorizada por un juez de garantías y se concretó el jueves con la intervención de la Policía provincial.

Encontraron una pistola

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola junto a cargadores y municiones calibre 9 milímetros, que quedaron a disposición de la fiscalía. El operativo se desarrolló sin inconvenientes y no se hallaron otros elementos vinculados a la causa.

Debido a la condición de inimputable del joven, el caso fue derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que deberá intervenir con un abordaje integral de la situación en los ámbitos correspondientes.