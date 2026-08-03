Un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Segunda este domingo permitió recuperar un teléfono celular y una campera que habían sido sustraídos a un adolescente durante un robo ocurrido en un supermercado de la ciudad de Neuquén.

El hecho se registró cuando personal policial que realizaba tareas preventivas fue alertado por la víctima, quien manifestó haber sido abordado en el sector de sanitarios del establecimiento comercial por un grupo de personas que, mediante amenazas y el uso de la fuerza, le sustrajeron una campera y un teléfono celular.

Rapidamente, los uniformados desplegaron un operativo con las características aportadas, logrando demorar a varios de los presuntos involucrados, recuperando la campera sustraída y, posteriormente, localizaron a otro sospechoso, quien descartó el teléfono celular al advertir la presencia policial.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el dispositivo fue restituido a su propietario luego de la correspondiente denuncia, mientras que las personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.