La Policía del Neuquén llevó adelante un importante procedimiento durante la mañana del sábado que culminó con la recuperación de una camioneta sustraída, el secuestro de un teléfono celular robado y la aprehensión del presunto autor de ambos hechos.

El operativo comenzó alrededor de las 6:50, cuando un hombre denunció el robo de su camioneta Fiat. Según la investigación preliminar, el vehículo habría sido sustraído por un joven que minutos antes había cometido el hurto de un teléfono celular a una adolescente en inmediaciones de la calle Corrales, en la ciudad de Zapala.

A partir del sistema de geolocalización (GPS) del rodado, efectivos de la Comisaría 48° lograron ubicar la camioneta volcada sobre la Ruta Provincial N.º 14, entre el paraje La Americana y Tres Piedras. En el lugar encontraron al presunto autor, un adolescente de 17 años, quien presentaba lesiones como consecuencia del siniestro vial.

El menor fue asistido en el hospital de Mariano Moreno y posteriormente, trasladado a la unidad policial. Por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo, se le notificó el inicio de actuaciones judiciales por la presunta comisión de los delitos de hurto y daño, en presencia de su madre.

Además, durante una requisa personal autorizada por la defensa, los efectivos recuperaron el teléfono celular denunciado como sustraído. Tras completarse las diligencias judiciales y formalizarse las denuncias correspondientes, el adolescente fue entregado a su progenitora.