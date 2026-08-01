Rompió el vidrio de un auto y lastimó al conductor: el agresor tenía pedido de captura por una causa por robo con arma

Un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Segunda de Neuquén terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia por una causa de presunto robo con arma. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de avenida Olascoaga y Perticone, en esta capital.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al lugar poco después de las 22 tras recibir un alerta por un hecho de violencia en la vía pública. Al llegar, constataron que un hombre había roto el vidrio de un automóvil Peugeot 208 con golpes de puño. Durante el incidente, el conductor del vehículo sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial. Posteriormente, el damnificado se trasladó a la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente.

El sospechoso tenía una captura vigente por una causa de robo con arma

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron a la demora del presunto autor y lo trasladaron a la Comisaría Segunda para realizar las actuaciones de rigor.

Durante la identificación, y luego de consultar los sistemas informáticos policiales, se verificó que el hombre registraba un pedido de captura vigente en el marco de una investigación por presunto robo con arma.

La medida judicial había sido requerida por la Fiscalía de Robos y Hurtos, por lo que el sospechoso quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia.

Avanza la investigación judicial

Además de la causa por la que era buscado, la Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades derivadas del hecho ocurrido en Olascoaga y Perticone, donde se registraron daños materiales y lesiones leves.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales competentes, que continuarán con la investigación y la recopilación de pruebas vinculadas al episodio.