Escena de tensión en una esquina clave

La mañana en el centro de Neuquén se vio alterada por una situación que generó preocupación entre quienes circulaban por la zona. En la intersección de Roca y Avenida Argentina, un hombre comenzó a causar disturbios en plena vía pública.

El episodio no pasó desapercibido. En un punto donde el tránsito peatonal es constante, la presencia de una persona fuera de control obligó a muchos a esquivar la zona o apurar el paso.

Amenazas y daños en la vía pública

Según se informó, el hombre —en situación de calle— se encontraba exaltado, dañando elementos del espacio público y lanzando amenazas a los transeúntes.

Además, advirtió que arrojaría objetos contra un comercio cercano, lo que incrementó la tensión en el lugar y encendió la alarma en una zona con alta circulación.

La detección desde el monitoreo

La secuencia fue advertida por una agente de la División Centro de Monitoreo Urbano, que detectó el comportamiento del hombre a través de las cámaras.

Ese aviso permitió activar de inmediato el operativo y dar intervención a personal en calle antes de que la situación avanzara.

Intervención en minutos y resistencia

Efectivos de la Comisaría Primera llegaron rápidamente al lugar y se encontraron con el sujeto aún alterado. Al intentar calmarlo, el hombre opuso resistencia.

Ante ese escenario, el personal procedió a demorarlo para evitar que continuara con las amenazas o provocara daños mayores.

Sin heridos y con el orden restablecido

Tras la intervención, confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. El episodio quedó controlado en pocos minutos.

Desde la fuerza destacaron la coordinación entre el monitoreo y los efectivos que acudieron al lugar, un trabajo conjunto que permitió neutralizar el incidente sin que pasara a mayores.

Un operativo que evitó consecuencias mayores

Lo ocurrido volvió a poner en foco la importancia de la vigilancia permanente en sectores clave de la ciudad y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

En una esquina donde todo ocurre rápido, la intervención también fue rápida. Y en un contexto que por momentos generó inquietud, el episodio terminó sin heridos y con la situación bajo control.