En Neuquén las cámaras no descansan: así funciona el sistema de monitoreo que evita delitos

En una madrugada cualquiera, mientras la ciudad duerme y el silencio parece dominar las calles, hay ojos que no parpadean. Desde el Centro de Monitoreo Urbano, 50 personas distribuidas en cinco guardias observan, analizan y actúan. No son testigos pasivos: son parte de un sistema diseñado para prevenir delitos, asistir a la policía y evitar tragedias. En Neuquén, las cámaras no descansan, y ya lo han demostrado.

La reciente intervención que evitó una tragedia en el oeste neuquino volvió a poner en escena el trabajo silencioso de este engranaje clave de la seguridad pública. El sistema de monitoreo urbano funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite detectar hechos delictivos en tiempo real, generando respuestas rápidas, coordinadas y eficaces.

Tecnología que previene

El centro, coordinado por la División de Monitoreo Urbano, cuenta con 1.318 videocámaras distribuidas en 505 puntos de captura a lo largo y ancho de la capital neuquina. De ellas, 26 son lectoras de patentes (LPR), lo que permite detectar vehículos con pedido de captura o sospechosos en cuestión de segundos.

Toda esta infraestructura está interconectada por una red de fibra óptica de alta capacidad, que transmite imágenes en calidad 4K, procesadas desde un videowall de cuatro monitores HD de 55 pulgadas. Cada operador dispone de dos pantallas curvas y equipos de última generación, en un espacio acondicionado para resistir jornadas extensas y garantizar el funcionamiento continuo.

Pero la tecnología, sin personal capacitado, no sería suficiente. “Tenemos un grupo de 50 personas en cinco guardias que monitorean las cámaras 24/7. No fue el primer evento positivo, pero este último tuvo mucha repercusión”, explicó a AM550 la comisario Emilce Pérez, jefa de la división.

El caso que activó todas las alarmas

Eran las 5:45 de la madrugada cuando un operador detectó, a través de una cámara ubicada en la intersección de Antártida Argentina y Manuel Rodríguez, a dos personas a bordo de una moto tipo enduro. La imagen parecía cotidiana, hasta que la situación escaló de forma inesperada.

“Uno de ellos efectúa disparos con un arma de fuego contra una mujer que estaba parada en la esquina”, relató Pérez. La víctima, herida, logró mantenerse en pie mientras los agresores escapaban. En la fuga, chocan con un Volkswagen Bora en Huilén y Kica. La conductora del auto, en estado de shock, se baja y se acerca a auxiliarlos.

A través de gestos —sin sonido pero con claridad en las imágenes—, la mujer les indica que los llevará al hospital. Sin saberlo, estaba siendo obligada a punta de pistola. Los sospechosos se suben a los asientos traseros del vehículo, que continúa su marcha rumbo al Hospital Heller.

Pero las cámaras no pierden el rastro. Desde el Centro de Monitoreo, se continúa el seguimiento y se da aviso a la Comisaría 21. En Combate de San Lorenzo, un patrullero intercepta el vehículo y la mujer cuenta que había sido amenazada para llevarlos al hospital.

El protocolo de seguridad se activa. Personal médico del SIEN asiste a los heridos, se realiza la detención y el sistema no se detiene ahí: incluso se documenta el siniestro vial que sufre la ambulancia en el traslado, dejando evidencia visual para las investigaciones posteriores.

Las cámaras como herramientas de justicia

“No solo prevenimos en tiempo real. Cuando sucede un delito, las cámaras nos permiten buscar pistas, movimientos y reconstruir lo ocurrido”, señaló Pérez. Esta herramienta se convierte en una aliada clave no solo para la policía, sino también para la fiscalía y la justicia, que acceden a las imágenes como prueba para avanzar en las causas.

Además de prevenir delitos, el sistema permite actuar en casos de accidentes, violencia de género, siniestros viales y situaciones de riesgo social.

Una inversión estratégica en seguridad

La instalación del sistema no fue improvisada. Desde el Ministerio de Seguridad, informaron que toda la infraestructura responde a un plan integral que incluye la conectividad por fibra óptica, equipamiento de última generación, capacidad de grabación permanente y respaldo operativo continuo.

En un contexto donde la demanda de seguridad crece y los recursos humanos son limitados, el monitoreo urbano se consolida como una herramienta estratégica, no solo reactiva, sino también preventiva e investigativa.

Cuando la mirada no se apaga

En Neuquén, las cámaras no descansan. Mientras la ciudad se mueve o duerme, un ojo electrónico sigue mirando, registrando, cuidando. Y cuando algo ocurre, no lo ve en diferido: lo ve en vivo. Lo sigue, lo comunica, lo detiene.

En una madrugada cualquiera, un operador vio lo que nadie vio, y gracias a eso se evitó que una víctima más se sume a las estadísticas. La tecnología no reemplaza al humano, pero potencia su capacidad de actuar. Y en ese cruce entre pantallas, mapas y decisiones rápidas, se juega una parte crucial del presente —y del futuro— de la seguridad en la ciudad.