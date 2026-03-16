Fuego en la madrugada y un edificio a oscuras

Un incendio en el ingreso a las oficinas del PAMI de Neuquén capital obligó a suspender la atención este lunes después de una madrugada marcada por fuego, explosiones eléctricas y vidrios rotos.

El episodio ocurrió cerca de la 1 de la mañana, cuando personas en situación de calle ingresaron a uno de los pasillos de acceso al edificio, utilizado para personas con discapacidad y que se encontraba abierto. Allí habrían encendido fuego para refugiarse del frío y la lluvia.

Según informó el móvil de AM550, las llamas se iniciaron muy cerca de la caja donde están las térmicas del edificio. El calor provocó que saltaran los fusibles y se cortara completamente la energía.

Vidrios que explotaron por el calor

La situación escaló rápidamente. El calor acumulado en el sector terminó provocando que reventara una puerta de vidrio ubicada al final de la rampa de acceso al edificio.

El estallido de ese vidrio fue una de las señales más visibles del incendio. En el interior del ingreso quedaron restos quemados y daños en el sector eléctrico.

Tras el incidente, todo el edificio quedó sin suministro eléctrico, lo que impide el funcionamiento normal de las oficinas.

Incendio en PAMI Neuquén: Edificio sin electricidad y atención suspendida

Policía y Bomberos en el lugar

Minutos después del inicio del fuego, cerca de la 1:30, llegó la Policía al lugar. Poco después arribaron dotaciones de Bomberos que lograron apagar las llamas.

Durante la mañana continuaban trabajando en el edificio efectivos de la Policía de Neuquén y de la Policía Federal, mientras se realizan peritajes para determinar con precisión cómo se originó el incendio.

Sin atención y con peritajes en marcha

La falta de electricidad y las tareas de investigación obligaron a suspender la atención al público en las oficinas del PAMI durante este lunes.

Muchos trabajadores se enteraron de la situación al llegar a sus turnos de trabajo y encontrar el edificio sin luz y con el acceso dañado.

Desde el móvil de AM550 indicaron que, tras hablar con personal policial en el lugar, se confirmó que el fuego fue encendido por personas en situación de calle que frecuentan ese sector y que habrían buscado refugio del frío y la lluvia en los accesos del edificio.