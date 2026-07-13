Un hombre fue demorado durante la madrugada del domingo en el barrio Belén, en Gran Neuquén, luego de que presuntamente amenazara a otra persona con un arma de fuego en medio de un incidente familiar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 18 acudió a una vivienda tras recibir un aviso por un conflicto familiar. Al llegar al lugar, los efectivos constataron una situación de violencia en la que el hombre habría proferido amenazas utilizando un arma de fuego, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso mantenía una actitud agresiva, por lo que los uniformados procedieron a reducirlo para controlar la situación. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado.

Como parte del operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que interviene en una causa por amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación continuará para determinar las circunstancias del episodio y el origen del arma secuestrada.