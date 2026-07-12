Una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro por un robo agravado cometido en Mendoza fue recuperada por la Policía durante un patrullaje realizado en la segunda meseta de Centenario. El vehículo circulaba con una patente que correspondía a otro rodado y quedó secuestrado por disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó el domingo 12, pocos minutos después de las 10, cuando efectivos de la Comisaría N° 52 recorrían la zona de las calles Bernardo O'Higgins y Caleta Olivia. Allí observaron una camioneta blanca estacionada con la chapa patente apoyada sobre el tablero, una situación que despertó sospechas.

Al consultar el dominio, los policías comprobaron que la patente pertenecía a un Peugeot 208 radicado en la provincia de San Juan. Posteriormente verificaron la numeración de los cristales del vehículo y, a través del Centro de Análisis y Monitoreo, confirmaron que la Toyota Hilux tenía un pedido de secuestro vigente desde el 18 de marzo de 2026 por un robo agravado ocurrido en Mendoza.

Mientras el personal policial avanzaba con el procedimiento, un hombre que vive en las inmediaciones aseguró que la camioneta le había sido entregada por otra persona como parte de pago por un trabajo realizado.

Tras la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, se dispuso el secuestro del vehículo y su traslado a la sede de la Comisaría N° 52. Además, el hombre fue notificado del inicio de actuaciones judiciales, mientras la investigación continúa para determinar cómo llegó la camioneta robada hasta Centenario y establecer la responsabilidad de las personas involucradas.